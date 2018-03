Firenze | incendio in una casa | muore un uomo di 72 anni | in condizioni critiche la moglie

Firenze. Incendio in via Ser Ventura Monachi morto uomo di 72 anni : Gravissimo Incendio in zona San Niccolò a Firenze. Nel rogo è morto un uomo di 72 anni. Le fiamme hanno aggredito

Pasta cotta senz'acqua : tre 20enni americane provocano incendio a Firenze : Hanno messo a cuocere la Pasta mettendola in una pentola senz'acqua, provocando un principio d'incendio che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Protagoniste dell'episodio, accaduto ieri pomeriggio in un appartamento di via Pellicceria nel centro di Firenze, tre studentesse ventenni originarie degli Usa. Le fiamme, spente sul nascere dai pompieri, hanno danneggiato alcuni mobili della cucina. Sul posto è arrivata anche una ...

Firenze - studentesse Usa cucinano un piatto di pasta senza acqua : scoppia un incendio : Per cucinare un piatto di pasta tre ventenni hanno dato fuoco alla cucina. È accaduto in un appartamento nel centro storico a Firenze. “Credevamo si cucinasse così”, si sono giustificate.Continua a leggere

Firenze - incendio in appartamento : 4 intossicati : Quattro intossicati a Firenze per un incendio che si è sviluppato alle ore 04.45 in un appartamento di via San Zanobi 13. Sul posto i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a estinguere l’incendio e a far evacuare dalla terrazza dove si erano rifugiati a causa del fumo che si era sprigionato, i quattro inquilini dell’appartamento sovrastante. Le quattro persone, a causa dell’inalazione di fumo, sono state poi affidate al personale ...

Firenze - incendio in un ristorante : evacuati i dipendenti : Un incendio è divampato questa mattina, intorno alle 8.45, in un ristorante al primo piano del centro commerciale ‘I Gigli’ a Campi Bisenzio (Firenze). Le fiamme sarebbero partite da una canna fumaria. Al momento dell’incendio nel centro commerciale, ancora chiuso al pubblico, c’erano solo dipendenti, nessuno dei quali è rimasto ferito. Il personale è stato fatto evacuare. Le fiamme, circoscritte al ristorante, sono state ...

Firenze - poliziotto morto in incendio caserma : Firenze, poliziotto morto in incendio caserma Piccoli scoppi uditi dalla strada, forse l’incendio ha coinvolto delle munizioni Continua a leggere L'articolo Firenze, poliziotto morto in incendio caserma sembra essere il primo su NewsGo.

Firenze - incendio nell'armeria della questura : esplosioni - morto un poliziotto : di Cristiana Mangani Un incendio è scoppiato qualche ora fa in questura a Firenze, in via della Fortezza. Il fuoco e le fiamme si sono diffuse all'interno della caserma Fadini. Ma subito dopo le ...

Reggio Calabria. Giovanni Politi morto nell’incendio alla Fadini di Firenze : Pomeriggio tragico nella caserma Fadini di Firenze, sede distaccata della Questura. Nella caserma di fronte alla Fortezza da Basso si

