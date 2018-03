: Firenze, traffico di droga tra la Spagna e l'Italia: 4 arresti - firenzesulweb : Firenze, traffico di droga tra la Spagna e l'Italia: 4 arresti - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: 4arresti dei @_Carabinieri_ a #Firenze Bergamo eCatalogna per traffico internaz di droga. Al centro delle indagini della… - ITnewsFI : Traffico di marijuana dalla Spagna, nei guai due fratelli titolari di un bar del centro - La Nazione -

In corso un'operazione dei Carabinieri dinei confronti di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti trae Italia: 4 gli ordini di custodia cautelare nelle province die Bergamo, e in Catalogna. Due fratelli siciliani,titolari di fatto di un noto bar nel centro di, erano finanziatori e organizzatori di un'associazione finalizzata alla coltivazione,in,di ingenti quantità di marijuana da importare e commercializzare in Italia. In corso perquisizioni nei confronti di 11 indagati(Di martedì 27 marzo 2018)