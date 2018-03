Fiorentina | ecco il ‘Centro sportivo Davide Astori’ | adesso è ufficiale

Viareggio Cup - Fiorentina Inter streaming e diretta TV. Ecco dove vederla : Il match sarà inoltre visibile in streaming attraverso l'applicazione Rai Play o direttamente dal sito ufficiale di Rai Sport: il tutto via smartphone, tablet e laptop.

Morte Davide Astori - la decisione di Francesca Fioretti. A meno di 3 settimane dalla tragica morte del calciatore della Fiorentina - ecco cosa si è saputo sulla sua compagna che - dal giorno del dramma - si è chiusa nel silenzio più totale : Era la notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo e Davide Astori, calciatore capitano della Fiorentina moriva nella sua camera d’albergo a Udine dove era in ritiro con la squadra che di lì a poco avrebbe sfidato l’Udinese. Ma Davide Astori non si è svegliato più. Se ne è andato a 31 anni per un arresto cardio-circolatorio. Il suo cuore ha iniziato a battere sempre più piano fin quando si è fermato definitivamente. Poi il corpo del calciatore è stato ...

Fiorentina - Cognigni : “ecco il centro sportivo Davide Astori” : La Fiorentina continua il campionato dopo la morte di Davide Astori, importante annuncio da parte del presidente Mario Cognigni a Premium Sport: “Non si chiamerà più Campini, ma centro sportivo Davide Astori. Questa era la sua casa – ha spiegato Cognigni – il luogo in cui si recava molto spesso, anche con la sua famiglia, per trascorrere qualche ora di svago. Questa è la prima di tante iniziative per ricordare una persona ...

Fiorentina-Benevento in ricordo di Astori - ecco le formazioni ufficiali : La Fiorentina torna in campo, dopo la tragedia della morte del capitano Davide Astori, sfidando il Benevento nell’anticipo delle 12.30 al “Franchi”. formazioni ufficiali: Fiorentina: Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone. Benevento: Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Djuricic, Cataldi; Lombardi, Guilherme, Brignola; Coda. L'articolo ...

Fiorentina - annullato l’allenamento pomeridiano : ecco il motivo : Sono giorni tristissimi in casa Fiorentina per la morte del difensore Davide Astori, trovato morto nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, i funerali si svolgeranno nella giornata di domani. La squadra viola è scesa in campo per l’allenamento in vista della gara di campionato contro il Benevento, la squadra non sembra in grado di pensare alla prossima partita dopo la tragedia tra sabato e ...

“Ecco come è morto”. L’autopsia sul corpo di Davide Astori : cosa è emerso. Il capitano della Fiorentina è venuto a mancare a 31 anni - all’improvviso nel sonno. Solo ora si scopre la verità sulle cause del decesso : Nella notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo è morto Davide Astori. Il capitano della Fiorentina aveva Solo 31 anni ed è stato trovato senza vita nella sua camera d’albergo a Udine dove era in ritiro con la sua squadra che, di lì a poco, si sarebbe incontrata con la Fiorentina. Ma come è morto Davide Astori? E perché? La prima ipotesi è stata “arresto cardio-circolatorio”. Ma la decisione è stata quella di sottoporre il corpo del calciatore a ...

Astori - la Fiorentina chiede di partecipare all'autopsia. La Procura dice no - ecco perché : di Redazione Sport La Fiorentina ha chiesto questa mattina di poter partecipare, con la nomina di un proprio consulente, all' autopsia sul capitano Davide Astori , deceduto nella notte tra sabato e domenica, nella ...

“L’ultimo messaggio WhatsApp prima di morire”. Le parole di Davide Astori. Ecco come sono trascorse le decisive ore del capitano della Fiorentina : Una morte improvvisa arrivata a soli 31 anni. Il decesso di Davide Astori ha lasciato tutti senza parole. Non riescono a darsi pace la compagna Francesca fioretti e i familiari che in queste ore attendono i risultati dell’autopsia che finalmente svelerà la cause che hanno strappato alla vita il giovane sportivo. Le ultime ore del capitano della Fiorentina sono state quelle di un giovane uomo come tutti gli altri. Qualche partita ...

Rinvio Fiorentina-Benevento? Ecco il commento di Malagò : La Fiorentina e tutto il mondo del calcio sotto shock per la morte del difensore Davide Astori prima della gara di campionato contro l’Udinese, la partita come tutte la giornata è stata rinviata. Non si disputerà la gara della prossima giornata contro il Benevento? Ecco le parole di Malagò in conferenza stampa: “di questo non si è parlato. L’unica cosa che ha chiesto la Fiorentina era che inizialmente si pensava di recuperare ...

Morte Davide Astori - ecco la decisione della Fiorentina che riguarda i compagni di squadra : Morte Davide Astori – Difficile da accettare, anzi impossibile. La Morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori è un duro colpo per tutti, dai compagni agli avversari, dai tifosi fino ad arrivare ai tanti appassionati. Il difensore è stato trovato morto nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, la decisione immediata è stata quella di rinviare tutta la giornata. Si preannunciano giorni ...

Fiorentina - ecco il piano per il mercato estivo : Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport nell'edizione odierna, la Fiorentina sta lavorando in vista del prossimo mercato estivo. La dirigenza viola va a caccia di un centrocampista al posto di Milan Badelj e un attaccante con una ...

Fiorentina - il calciomercato non dorme mai : ecco l’osservato speciale da Corvino : Il calciomercato non dorme mai ed anche in questo weekend di campionato il ds della Fiorentina Corvino potrebbe lavorare per il futuro. A Firenze infatti sbarcherà il Chievo Verona, club che ha all’interno della sua rosa un uomo che ha suscitato forte interesse tra i Viola. Si tratta, secondo quanto rivelato da Tuttosport, del centrocampista Castro, da poco rientrato da un lungo infortunio. Un calciatore duttile, d’inserimento, che ...

Fiorentina - Chiesa spaventa i tifosi : “Inter e Napoli su di me? Ecco cosa posso dire” : Federico Chiesa è stato protagonista di una lunga intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’. L’esterno della Fiorentina ha commentato i rumors sul suo futuro, con Inter e Napoli che stanno monitorando la situazione, spaventando i tifosi viola: “Restare a vita alla Fiorentina? Questo non lo so perché penso veramente solo all’allenamento, alla partita di domenica, e questo è il mio unico ...