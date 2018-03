Filippo Nardi al Trono Over UeD? La risposta dell'ex naufrago : Filippo Nardi è uno dei personaggi di punta dell'edizione in corso dell'isola dei Famosi: l'italo-inglese è stato eliminato dal gioco, rientrano in studio proprio quando Alessia Marcuzzi si è sfogata contro Eva Henger, ma i fan continuano a seguirlo. La sua storia ha interessato il pubblico di Canale 5: Nardi è apparso molto cambiato da quando è comparso per la prima volta in tv, in qualità di concorrente del Grande Fratello. Adesso è papà e ...

Isola dei Famosi 2018 : Filippo Nardi svela le parole di Alessia Marcuzzi dopo la sfuriata contro Eva Henger : L'ex naufrago, intervistato a Radio Radio, ha parlato della sua recente esperienza nel reality, canna-gate compreso.

Filippo Nardi dopo l’Isola è pronto per Uomini e Donne : Filippo Nardi pronto a salire sul trono di Uomini e Donne Filippo Nardi potrebbe salire sul trono di Uomini e Donne? È lui stesso a dichiararlo attraverso un’intervista rilasciata al Vicolo delle News. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi da qualche settimana è tornato alla sua vita di sempre e già pensa a cosa potrebbe accadere […] L'articolo Filippo Nardi dopo l’Isola è pronto per Uomini e Donne proviene da Gossip ...

Isola dei Famosi 2018 - Filippo Nardi : Bianca Atzei una stratega - Francesca Cipriani merita di vincere : Filippo Nardi ha commentato la propria avventura vissuta su L'Isola dei Famosi 13, durante un'intervista rilasciata alla conduttrice Giada Di Miceli, nel corso di una puntata del programma radiofonico Non succederà più, in onda su Radio Radio.L'ex concorrente del Grande Fratello 2, di professione dj, ha esordito, parlando del suo rapporto con Bianca Atzei. Dopo un'iniziale complicità, tra il dj inglese e la cantante sarda, erano ...

Lite Marcuzzi-Henger : il retroscena che non ti aspetti. A distanza di diversi giorni dalla litigata furibonda in diretta - è Filippo Nardi a svelare il dietro le quinte e la confessione riservata che gli ha fatto Alessia. Ora sì che è tutto più chiaro : Stando a quanto dichiarato oggi da Filippo Nardi a Radio Radio, sembrerebbe che Alessia Marcuzzi si sia confidata con lui dopo lo sfogo in puntata contro Eva Henger. La diatriba tra le due ha tenuto attaccati alla TV milioni di italiani martedì 13 marzo. Dopo settimane di tesissime discussioni e confronti sul caso canna-gate, infatti, la Marcuzzi aveva perso le staffe in diretta e, senza troppi giri di parole, aveva preso una chiara ...

'Canna-Gate' : Filippo Nardi rifiuta di sottoporsi alla macchina della verità Video : Una delle questioni che hanno fatto più scalpore durante questa edizione dell'#Isola dei Famosi è sicuramente quella del 'Canna-Gate'. Eva Henger infatti, ha accusato Francesco Monte di aver fumato della marijuana, durante il periodo pre-isola, ovvero quando tutti i naufraghi hanno soggiornato in una villa, ma pare che la verita' non sia ancora venuta a galla. Filippo Nardi a Pomeriggio 5 Oggi Filippo Nardi, ex concorrente dell'#Isola dei ...

Filippo Nardi su Francesco Monte e Paola : “Dormo con loro” : Francesco Monte e Paola Di Benedetto dormono insieme a Filippo Nardi A Mattino 5 Federica Panicucci ha avuto come ospiti Paola Di Benedetto e Filippo Nardi, due ex naufraghi molto amati (nonostante siano stati eliminati dal pubblico da casa). Paola Di Benedetto ormai è molto presa da Francesco Monte e in qualsiasi trasmissione televisiva vada ci tiene a ribadire il fatto di non essere ancora totalmente innamorata di lui. Per ora si gode le ...

Barbara D’Urso a Filippo Nardi : Faresti la macchina della verità? – La risposta : Barbara D’Urso ha chiesto a Filippo Nardi di fare la macchina della verità, ma lui con molta tranquillità risponde: “No, non è molto attendibile, preferisco fare un esame del capello, vero al 97%”. Barbara D’Urso spiazzata da Nardi, alla macchina della verità preferisce l’esame del capello Nostra signora delle faccette torna a parlare del canna-gate nei suoi programmi. Ieri 21 marzo, ospite di Pomeriggio Cinque c’era Filippo Nardi, ex naufrago ...

