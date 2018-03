Filippo La Mantia | I grillini devono andare a zappare

ilgiornale

(Di martedì 27 marzo 2018) Lo chefLaè sempre stato abbastanza diretto e schietto nei giudizi. Così dopo questa tornata elettorale si racconta e lo fa immaginando i politici seduti nel suo ristorante. Su Di Maio di fatto non ha dubbi: "Mi sta sulla m..... Anni fa il M5S fece una lista di locali da non frequentare a Roma. C' era anche il mio. Il perché non l' ho mai capito. Non cucinerei mai per loro.", spiega in un'intervista a Libero. Poi parla anche di Salvini: "È un campagnolo. Gli farei un arrosto panato". Per Berlusconi non ha dubbi: "Gli piace la cassata". Per Grasso invece prevede un "timballo di anelletti" e per la Boldrini "un pesto di lime e zenzero".Poi, lo chef palermitano parla anche della sua cucina e del suo modo di interpretare i piatti: "Nel mio frigo non mancano mai arance, limoni, capperi, acciughine, origano, formaggi, ne vado pazzo. Salumi artigianali ...