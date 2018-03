Fico in autobus a Montecitorio M5s | la verità sulla foto del neo presidente della

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Roberto Fico in autobus - spot anti-casta o autogol social? (27 marzo) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Roberto Fico va in autobus alla Camera e rinuncia all'indennità. spot anti-casta o autogol social per il Movimento 5 Stelle? il caso (27 marzo 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 19:45:00 GMT)

L’ascesa di Roberto Fico : prima mediano - poi francescano (in autobus) e ora «santo» : #RobertoFicoSantoSubito perché «si pulisce sempre il parabrezza della macchina da solo alle stazioni di servizio»; «quando va in un bar si fa il caffè da solo per non disturbare»; «quando viaggia, porta sempre con sé il letto da casa per risparmiare ai cittadini i costi dell’albergo»; e, geniale, «fissa gli appuntamenti coi testimoni di Geova la domenica mattina per evitare che suonino ai campanelli dei vicini che dormono». Roberto Fico ha ...

Roberto Fico sull'autobus - ma nel 2017 lo aveva preso 15 volte : Le foto di Roberto Fico sull'autobus in direzione Montecitorio hanno fatto scalpore. Ma tra chi lo elogia (molti) e chi lo critica (pochi, con l'accusa di aver fatto questo gesto a favore di fotografi), c'è un elemento oggettivo che emerge: il nuovo presidente della Camera, quando era un semplice deputato del Movimento 5 Stelle, l'autobus lo ha preso poche volte. Nel 2017, ad esempio, Fico si è mosso con i trasporti pubblici solo ...

Roberto Fico in autobus - senza auto blu a Montecitorio. "Ma ha speso 15mila euro di taxi" : Roberto Fico che si sposta senza auto blu, e come tutti i cittadini prende l'autobus, la metropolitana e il Frecciarossa napoli-Roma per aggiungere Montecitorio. Le foto del neo-presidente della...

