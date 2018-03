FederlegnoArredo | con Cerved screening a retail | al via monitor pagamenti

meteoweb.eu

(Di martedì 27 marzo 2018) Milano, 27 mar. (AdnKronos) –fa loai distributori. Mette ilai raggi X per capireare ie così stabilire chi sono i solvibili, quelli meno e quelli che non lo sono del tutto, per avere, eventualmente, strumenti di selezione. La possibilità è offerta dall’accordo siglato oggi a Milano con, che ha customizzato una piattaforma dedicata ai produttori del comparto dell’arredo, della cucina e del bagno: dall’analisi dei bilanci e dei dati che quotidianamente vengono indirizzati adalle aziende, è possibileare e tracciare il profilo dei pagatori e assumere delle decisioni. Continuare a lavorare con alcuni attori della filiera della distribuzione e con altri no, valorizzando i migliori e, di fatto, portando il comparto a una sorta di selezione naturale. Semaforo verde per i virtuosi, rosso per i ...