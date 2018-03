Fassone | “molto contenti di Gattuso | ha ribaltato situazione non facile”

calcioweb.eu

(Di martedì 27 marzo 2018) “Per qualcuno è una sorpresa, per altri un po’ meno. Io ho avuto modo di apprezzarlo in questi mesi, prima con l’ottimo lavoro in Primavera, e poi con la prima squadra. E’ stato capace di ribaltare unache, soprattutto dal punto di vista del morale, non era unaideale. Siamo moltodi lui”. L’amministratore delegato del Milan Marcoelogia l’allenatore rossonero Rino. “Ha lavorato molto bene sulla parte fisica e atletica -aggiungeai microfoni di Sky Sport-. Ha avuto coraggio, ha saputo parlare con tutti i giocatori, ha saputo trasformare un gruppo in palese sofferenza in un gruppo motivato che gioca bene, ha conquistato la finale di Coppa Italia, sta facendo ottime cose in campionato”. (AdnKronos) L'articolo: “moltodi, hanon ...