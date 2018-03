Fassone | “Juve qualche gradino sopra ma Milan darà filo da torcere”

calcioweb.eu

(Di martedì 27 marzo 2018) “Sappiamo le difficoltà di giocare allo Stadium, che la Juventus è certamentedi noi, ma cercheremo di giocare come abbiamo fatto le ultime, di dareda torcere e al novantesimo vediamo”. L’amministratore delegato delMarcosi esprime così in merito al big match di sabato prossimo che vedrà i rossoneri opposti alla Juventus all’Allianz Stadium. “In questo momento sappiamo che ogni partita è una partita in cui dobbiamo cercare di dare il massimo e cercare di portare a casa il risultato -aggiungeai microfoni di Sky Sport-. Non dobbiamo perdere distacco, questa rimonta, che appariva impossibile, oggi ha un po’ più di credibilità e quindi dobbiamo giocarla al massimo. Protagonista atteso del match il grande ex Leonardo Bonucci: “Eravamo un po’ tutti con il fiato sospeso perché era in diffida, ...