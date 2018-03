Fassone | “futuro Milan è roseo”

calcioweb.eu

(Di martedì 27 marzo 2018) “Quello che posso dire ai tifosi è che i progetti che sono partiti ad aprile 2017 sono perfettamente in tabella di marcia sia sul piano sportivo che extrasportivo, che la società sta andando avanti bene, addirittura un po’ meglio rispetto a quelli che erano i budget, in tutti i suoi progetti. Il futuro, a mio avviso, è roseo”. L’amministratore delegato delMarcosi esprime così sul futuro del club rossonero. “Ilsta facendo un suo progetto di crescita -aggiungeai microfoni di Sky Sport-. E’ ovvio che intorno a noi ci sia un’attenzione, anche mediatica, straordinaria a livello nazionale e internazionale che vuole prefigurare il futuro. Credo che stiamo gestendo bene la società, ci vuole tempo e pazienza. I risultati non arrivano mai al primo anno quando si fanno le rivoluzioni, ma credo siamo instradati ...