Farmaci | Gran Bretagna | il viagra senza ricetta per gli ‘over 18’

meteoweb.eu

: RT @DoctorNews33: In Gran Bretagna è allarme visite online, i medici prescrivono troppi farmaci - FalvoGianluca : RT @DoctorNews33: In Gran Bretagna è allarme visite online, i medici prescrivono troppi farmaci - DoctorNews33 : In Gran Bretagna è allarme visite online, i medici prescrivono troppi farmaci - terribileIT : @FedeMCarbone Certo che imbottirli di farmaci non è una gran terapia però -

(Di martedì 27 marzo 2018) ‘Pillola blu’ina per gli uomini britannici: una novità che permetterà agli ‘over 18’ di acquistare l’anti-impotenzaConnect* in alcunee del Regno Unitola prescrizione del medico. Come ogni medicinale, la pillola blu potrebbe causare effetti collaterali, come ricordano i media inglesi. Secondo le nuove regole, il farmaco può essere acquistato da maschi maggiorenni; anche le donne possono comprarlo a nome del partner, se ilsta riterrà appropriato dispensarlo, ricorda la Bbc online. Il medicinale non può essere venduto a pazienti con severe cardiopatie o gravi problemi vascolari. Anche chi sperimenta fiato corto e dolore al petto dopo un esercizio fisico leggero non dovrebbe prendere la pillola blu. Una confezione da quattro costerà 19,99 sterline, poco meno di 23 euro. Per chi si imbarazza, il colloquio ...