Farmaci | boom di antibiotici nel mondo | +65% in 15 anni

Altro che venderle! Le Farmacie comunali sono una miniera : boom di utili - tanti soldi ai comuni : E' stato approvato questo pomeriggio dalla giunta il piano programma nonché il bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 di Afas, l'azienda speciale che gestisce le 11 farmacie ...

Sanità : Federfarma Verona - boom di segnalazioni per carenze Farmaci : Verona, 15 feb. (AdnKronos) – “Cresce l’impegno dei farmacisti perché la situazione è ancora drammatica – dice Marco Bacchini presidente di Federfarma Verona – e migliaia di pazienti solo in provincia di Verona si trovano a fare i conti con una realtà inconcepibile: i farmaci prescritti dal medico curante per curare gravi patologie risultano irreperibili perché ‘migrano” all’estero per convenienza ...

Sanità : Federfarma Verona - boom di segnalazioni per carenze Farmaci (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “La modulistica preposta alla segnalazione deve essere compilata con la massima attenzione e ci richiede di segnalare l’intero percorso di ricerca svolto dalla farmacia: dalla richiesta del farmaco con ricetta, alla mancanza presso gli specifici distributori, fino alla non reperibilità neppure presso l’azienda produttrice”, conclude. “Federfarma Verona per cercare di trovare ...

Sanità : Federfarma Verona - boom di segnalazioni per carenze Farmaci (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Si tratta di farmaci molto importanti per la cura di gravi patologie del sistema nervoso e cardiovascolare, ma anche insulina, analgesici e antineoplastici, tutti prodotti che quasi sempre vengono venduti all’estero prima che sia garantita la copertura italiana. Ogni mese inviamo alla Regione Veneto che poi lo gira al Ministero della Salute, un elenco dettagliato di tutte le segnalazioni ...

Boom di Farmaci antiobesità : a livello globale aumenteranno del 21% entro il 2023 : Secondo il report “Global Anti-Obesity Drugs Trends and Drivers, Restraints and Opportunities 2017-2023”, pubblicato da Research and Markets, società statunitense specializzata in ricerche di mercato, l’obesità è quasi triplicata dal 1975 ad oggi ed è in aumento anche il mercato dei farmaci per curarla, che crescerà di quasi il 21% durante il periodo 2017-2023. I farmaci antiobesità agiscono riducendo la fame o aumentando il ...