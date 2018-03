Farmaci | AIFA promuove i biosimilari | intercambiabili con gli “originator”

Farmaci : ok dell’Aifa a molecola contro la leucemia acuta mieloide : Nuove armi contro la leucemia acuta mieloide (Lam). Celgene Italia annuncia l’ammissione alla rimborsabilità disposta dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di Vidaza* (azacitidina) nel trattamento dei pazienti adulti con Lam e blasti midollari superiori al 30%, non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio scorso. La Lam è una rara e grave ...

Farmaci - AIFA : 135 bimbi in cura con nuovo trattamento anti-SMA : Nuova speranza per i piccoli pazienti affetti da atrofia muscolare spinale (Sma): alla data del 12 marzo 2018 risultano arruolati nel Registro dei Farmaci sottoposti a monitoraggio dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) 135 pazienti che sono già stati avviati al nuovo trattamento Spinraza* e 190 sono quelli eleggibili che attendono la prima somministrazione. Sono stati tempi da record quelli che l’ente regolatorio ha impiegato per ...

Irreperibilità di Farmaci - l’Aifa fa chiarezza : “Non c’è nessun allarme” : «Siamo perfettamente d’accordo con l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco: gli ondivaghi episodi di Irreperibilità che si registrano nelle farmacie su alcuni medicinali – spesso sempre gli stessi, mancanti a singhiozzo ora in una provincia e ora in un’altra – non si risolvono con allarmismi e protagonismi che finiscono soltanto per innescare le classiche sindromi da ‘al lupo, al lupo’». E’ il commento con cui Annarosa Racca, presidente di ...