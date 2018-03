huffingtonpost

: False promesse digitali - thexeon : False promesse digitali - HuffPostItalia : False promesse digitali - GastoneMappini : I viscidi criticavano gli altri x le false promesse ??L’ultima fregatura del governo. Slittano gli aumenti per gli s… -

(Di martedì 27 marzo 2018) La conosciamo come "rivoluzione digitale", ma non si tratta soltanto di una nuova frontiera tecnologica: apre anche altri orizzonti mai raggiunti prima, offrendo la straordinaria possibilità di collegare tra loro le persone in tutto il mondo.Microchip e internet per la prima volta rendono inutili le frontiere, perché malgrado le barriere erette dai regimi la comunicazione tra le persone è sempre possibile, e senza correre troppi rischi. Per questo i giganti della Silicon valley hanno puntato per anni sul concetto di libertà, di villaggio globale.Questa retorica farcita di buoni sentimenti ha svelato pian piano la sua vera identità. È bastato poco tempo per passare dalla totale gratuità alla raccolta pubblicitaria. Ma dopotutto, abbiamo pensato, che problema c'è nel vedere qualche spot quando in cambio ci viene fornito un servizio ...