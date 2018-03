Facebook raccoglie da anni dati su chiamate e sms senza il permesso degli utenti

Facebook - con Android raccoglie dati su sms e telefonate/ L'azienda si giustifica ma emergono contraddizioni : Facebook, con Android raccoglie dati su sms e telefonate: aumentano le polemiche da parte degli utenti che sostengono il #deleteFacebook lanciato da Brian Acton.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:39:00 GMT)

Facebook raccoglie dati su SMS e chiamate tramite Android : Se ne sono accorti gli utenti che hanno chiesto l'archivio dei loro dati, gli iPhone invece non sono coinvolti The post Facebook raccoglie dati su SMS e chiamate tramite Android appeared first on Il Post.

Facebook ha pubblicato sul Play Store (e poi rimosso) un’app per raccogliere dati degli utenti : Bolt App Lock è un'app pubblicata sul Play Store da Facebook lunedì 5 marzo e poi rimossa venerdì 9 marzo, in quanto si sarebbe trattato soltanto di un test L'articolo Facebook ha pubblicato sul Play Store (e poi rimosso) un’app per raccogliere dati degli utenti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Un tribunale del Belgio ha ordinato a Facebook di smettere di raccogliere dati sui suoi utenti : La raccolta di informazioni prosegue quando lasciamo il social network, per questo Facebook rischia fino a 100 milioni di euro di multa The post Un tribunale del Belgio ha ordinato a Facebook di smettere di raccogliere dati sui suoi utenti appeared first on Il Post.