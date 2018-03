Facebook | ecco tutte le informazioni degli utenti raccolte dal social network

Facebook registra le nostre chiamate e i nostri messaggi : ecco come Video : Negli ultimi anni, pare che #Facebook abbia raccolto i dati di chiamate e di messaggi da tutti i dispositivi #Android. Un certo numero di utenti ha recentemente fatto questa triste scoperta dopo aver eto un backup della loro cronologia di Facebook. Questi utenti, con tutta probabilita', erano preoccupati per la propria privacy, a causa della controversia che ha coinvolto Cambridge Analytica. come molti avranno notato, Facebook, al momento ...

Tencent - il colosso cinese che già vale più di Facebook : ecco come ha fatto : Il nome Tencent , ai più, non dirà molto, eppure questa società d'investimento cinese vale già più di Facebook ed è tra i primi cinque colossi al mondo per fatturato. Il suo segreto? Senza dubbio, l'app di messaggistica WeCha t, che nel mercato asiatico è più usata di WhatsApp , e funziona anche meglio, , ma non solo. Azienda costretta a ...

Facebook registra le nostre chiamate e i nostri messaggi : ecco come : Negli ultimi anni, pare che Facebook abbia raccolto i dati di chiamate e di messaggi da tutti i dispositivi Android. Un certo numero di utenti ha recentemente fatto questa triste scoperta dopo aver eseguito un backup della loro cronologia di Facebook. Questi utenti, con tutta probabilità, erano preoccupati per la propria privacy, a causa della controversia che ha coinvolto Cambridge Analytica. come molti avranno notato, Facebook, al momento ...

Buona Pasqua 2018 : ecco le IMMAGINI più belle per gli auguri su WhatsApp e Facebook [GALLERY] : 1/37 ...

Buona Pasqua 2018 : ecco le IMMAGINI più belle per gli auguri su WhatsApp e Facebook [GALLERY] : 1/37 ...

Buona Domenica delle Palme! Ecco CITAZIONI - PROVERBI e FRASI più significative per gli auguri su WhatsApp e Facebook : La Domenica delle Palme è una ricorrenza cristiana, osservata da cattolici, ortodossi e protestanti. Non si celebra sempre nello stesso giorno perché è legata direttamente alla Pasqua, la cui data cambia ogni anno: quest’anno la Pasqua sarà celebrata il 1° aprile, e di conseguenza la Domenica delle Palme è appunto il 25 marzo. La Domenica delle Palme ricorda l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, avvenuto a cavallo di un asino, mentre ...

Buona Domenica delle Palme! Ecco i VIDEO più belli per gli auguri su WhatsApp e Facebook : Il 25 marzo 2018 è la Domenica delle Palme: si tratta di una ricorrenza cristiana, osservata da cattolici, ortodossi e protestanti. Non si celebra sempre nello stesso giorno perché è legata direttamente alla Pasqua, la cui data cambia ogni anno: quest’anno la Pasqua sarà celebrata il 1° aprile, e di conseguenza la Domenica delle Palme è appunto il 25 marzo. Con la Domenica delle Palme, si dà inizio alla Settimana Santa, si ricorda ...

Buona Domenica delle Palme! Ecco le IMMAGINI più belle per gli auguri su WhatsApp e Facebook [GALLERY] : 1/30 ...

Ecco le cose che Facebook conosce della nostra vita : C'è poi il lato oscuro legato all'utilizzo di questa infinita banca dati di pezzi di vite: temevamo che sarebbe stata usata per venderci qualcosa, la cronaca ci racconta altro. Chi accede a questi ...

Ecco le cose che Facebook conosce della nostra vita : C'è poi il lato oscuro legato all'utilizzo di questa infinita banca dati di pezzi di vite: temevamo che sarebbe stata usata per venderci qualcosa, la cronaca ci racconta altro. Chi accede a questi ...

Ecco le cose che Facebook conosce della nostra vita : Facebook conosce e conserva tutti i frammenti della nostra vita. conosce e conserva la frase rabbiosa che abbiamo scritto in chat a una fidanzata che ci voleva lasciare nell?ottobre del 2012;...

Facebook - ecco come controllare quali app spiano i nostri profili : All'origine del caso Cambridge Analytica il consenso di circa 300mila utenti a un finto test psicologico via social network, buono per scalare fino a 50...

Mondo social app - WhatsApp batte Facebook. Ecco le più usate : è predominio Zuckerberg : Il mix di Menlo Park funziona e, secondo l'analisi del blog Vincos, assicura la leadership in quasi tutto il Mondo tranne in alcuni mercati asiatici. Ma sono...

Eliminazione totale o disattivazione? Ecco come si fa a cancellarsi da Facebook «Cosi prendiamo i dati dagli utenti FB» : Dopo lo scandalo sull'utilizzo dei dati da parte di Cambridge Analytica molti utenti vogliono abbandonare il social. Lo si può fare in maniera definitiva oppure sospendendosi per un periodo e riattivando l'account in un secondo momento