Facebook è sempre più nei guai

Whatsapp/ Il cofondatore : “Cancellate Facebook”. Il social network sempre più nella bufera : Whatsapp, il cofondatore: “Cancellate Facebook” . Il social network sempre più nella bufera. Brian Acton punta il dito contro la creazione di Mark Zuckerberg, nell’occhio del ciclone(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 11:20:00 GMT)

Se decidete oggi di cancellarvi per sempre da Facebook - sarete liberi a settembre : Sappiate – se vi siete spaventati nel leggere del furto di dati da 50 milioni di account Facebook negli Usa – che se decidete di uscire oggi dal social network più famoso del mondo, sarete liberi non prima di settembre. Lo racconta oggi il Guardian, il quotidiano inglese che insieme al New York Times sabato scorso ha rivelato al mondo le violazioni della società di Alexander Nix nei profili degli utenti. Non ...

Mamma ventenne uccisa a Siracusa - su Facebook l'amore per i figli : 'Io e voi per sempre' : 'Io e te per sempre'. 'Gioiellino di Mamma mi manchi tantissimo'. 'Un amore che non finirà mai'. Sono le parole che Laura Petrolito, la ragazza uccisa nel Siracusano, rivolgeva ai suoi due bambini, ...

Ogni giorno scrive su Facebook al figlio perduto : «Daniil - sarò sempre qua per te» : Stefano non sa se suo figlio leggerà mai tutte le lettere, le riflessioni e le poesie che gli scrive. Ma lui continua a farlo, Ogni giorno, sperando che quando compirà diciotto anni Daniil, desideroso di verità come tutti gli adolescenti, possa ritrovare suo padre e comprendere le sue decisioni e le sue scelte. Stefano Aloe ha 45 anni, vive a Verona ed è un professore universitario di letteratura russa. Quando non era più studente e non ancora ...

Mobile World Congress - Facebook vuole connettere sempre più persone : Barcellona – L’unione fa la forza, anche e soprattutto quando si tratta di connettere in rete tutti gli abitanti del pianeta terra. O meglio, per dirla con le parole di Jay Parikh, capo della divisione di ingegneria e infrastrutture per Facebook, “ci vuole un approccio ampio e globale al problema se si vuole connettere tutti ovunque nel mondo, perché non esiste e non un può esistere un’unica soluzione al problema che sia valida per ...

I giovani abbandonano Facebook e non sempre passano ad Instagram : Cosa accadrà all'impero di Zuckerberg quando anche i non più giovani lo scopriranno? Altre informazioni da un'ulteriore fonte Autore shep54 Categoria Scienza e Tecnologia

Facebook/ Cristina Giordana : bloccandomi la pagina di mio figlio - me l'hanno sepolto per sempre! : La mamma che usava a suo nome il profilo FACEBOOK del figlio morto si è vista bloccare la pagina e vietato l'utilizzo. In questa intervista spiega di cosa si tratta(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 08:10:00 GMT)