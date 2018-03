Facebook è molto peggio o meglio di quello che pensate

huffingtonpost

(Di martedì 27 marzo 2018) Lo scandalo Cambridge Analytica, dal punto di vista di chi lavora nel marketing online, può sembrare un'esagerazione. Non perché la faccenda dei dati ceduti in modo illecito alla società sia un fatto di lieve entità, piuttosto perché il risultato che si è voluto ottenere con quei dati non è nulla in confronto a ciò che si può fare legalmente e si è potuto fare, anche contravvenendo alle regole, a partire dal 2012. La colpa principale diè quella di avere avuto per un lungo periodo un atteggiamento troppo poco prudente nella protezione dei dati dei suoi utenti.Dove sta l'esagerazione in questi giorni?1. Innanzitutto non era possibile durante la campagna di Trump nel 2016 usare i dati in possesso di Cambridge Analytica per costruire dei target pubblicitari, per usarli come "Custom Audience" nel gergo ...