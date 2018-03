Facebook | come scoprire tutto quello che il social network sa di te

Facebook registra le nostre chiamate e i nostri messaggi : ecco come Video : Negli ultimi anni, pare che #Facebook abbia raccolto i dati di chiamate e di messaggi da tutti i dispositivi #Android. Un certo numero di utenti ha recentemente fatto questa triste scoperta dopo aver eto un backup della loro cronologia di Facebook. Questi utenti, con tutta probabilita', erano preoccupati per la propria privacy, a causa della controversia che ha coinvolto Cambridge Analytica. come molti avranno notato, Facebook, al momento ...

Tencent - il colosso cinese che già vale più di Facebook : ecco come ha fatto : Il nome Tencent , ai più, non dirà molto, eppure questa società d'investimento cinese vale già più di Facebook ed è tra i primi cinque colossi al mondo per fatturato. Il suo segreto? Senza dubbio, l'app di messaggistica WeCha t, che nel mercato asiatico è più usata di WhatsApp , e funziona anche meglio, , ma non solo. Azienda costretta a ...

Facebook registra le nostre chiamate e i nostri messaggi : ecco come : Negli ultimi anni, pare che Facebook abbia raccolto i dati di chiamate e di messaggi da tutti i dispositivi Android. Un certo numero di utenti ha recentemente fatto questa triste scoperta dopo aver eseguito un backup della loro cronologia di Facebook. Questi utenti, con tutta probabilità, erano preoccupati per la propria privacy, a causa della controversia che ha coinvolto Cambridge Analytica. come molti avranno notato, Facebook, al momento ...

Facebook : come limitare tutti dati condivisi con le terze parti : Avrai sicuramente sentito parlare dello scandalo che ha coinvolto per l’ennesima volta Facebook che, con l’aiuto di Cambridge Analytica, utilizzava le informazioni dei profili utente e le loro preferenze per veicolare il flusso di informazioni e condizionare (anche pesantemente) le opinioni della gente (con inevitabili ripercussioni politiche). Ma non devi rimanere troppo sconvolto da questo scenario: […] Facebook: come ...

Facebook - esodo inserzionisti. Datagate : come difendersi : Confonderli, depistarli, rendere inutili gli algoritmi che hanno come obiettivo quello di fare di te un bersaglio commerciale , o un obiettivo della propaganda politica, come nel caso di Cambridge ...

Post 3D Facebook : come funzionano : Non molto tempo fa Zuckerberg ha iniziato a lavorare attivamente sulla realizzazione di servizi riservati alla realtà virtuale e ai contenuti tridimensionali. Prima importante mossa fatta proprio in quella direzione è stata l’assunzione di Hugo Barra che, svincolato da Xiaomi, è approdato a Facebook nella divisione dedicata. Fin’ora, però, pochi erano i contenuti accessibili dalla maggior parte degli utenti e, tra questi, troviamo le ...

Facebook - ecco come controllare quali app spiano i nostri profili : All'origine del caso Cambridge Analytica il consenso di circa 300mila utenti a un finto test psicologico via social network, buono per scalare fino a 50...

Facebook : come gestire tutte le applicazioni che hanno accesso ai nostri dati : Venerdì scorso è stato annunciato che Facebook ha sospeso il conto di Cambridge Analytica poiché gran parte delle informazioni utilizzate nella campagna di Donald Trump è stata ottenuta illegittimamente attraverso il social network. Un'indagine elaborata da The Observer e The New York Times ha assicurato che il consulente Cambridge Analytica ha fatto un cattivo uso del database di Facebook a cui aveva aderito nel 2014. L'applicazione aveva ...

Come controllare a quali applicazioni abbiamo dato i nostri dati su Facebook : Breve guida per modificare le proprie impostazioni sulle app che si usano con il Facebook Login, oppure eliminarne alcune The post Come controllare a quali applicazioni abbiamo dato i nostri dati su Facebook appeared first on Il Post.

Come cambierà Facebook dopo lo scandalo - spiegato da Zuckerberg : 'Questa non è scienza missilistica. C'è un sacco di duro lavoro da fare per rendere più difficile agli stati Come la Russia di applicare interferenze elettorali ', ha detto alla CNN. • Ha detto al ...

Se mi tradisci mi cancello. Come scomparire da Facebook : Separarsi da Facebook può essere più complicato e devastante di divorziare dalla propria moglie o dal proprio marito...

Eliminazione totale o disattivazione? Ecco come si fa a cancellarsi da Facebook «Cosi prendiamo i dati dagli utenti FB» : Dopo lo scandalo sull'utilizzo dei dati da parte di Cambridge Analytica molti utenti vogliono abbandonare il social. Lo si può fare in maniera definitiva oppure sospendendosi per un periodo e riattivando l'account in un secondo momento

Facebook come Cancellarsi Dopo Lo Scandalo Cambridge Analytica : Vuoi eliminare il tuo account Facebook per proteggere la tua privacy? Ecco il modo più semplice e veloce! Cancella ed elimina subito il tuo account Facebook per impedire al social network di spiarti e di rivendere i tuoi dati personali ad altre società Facebook Come Cancellarsi In Pochi Passi Nuovo giorno, nuova guida dedicata a Facebook, il social […]