Fabrizio Frizzi | commozione e reazioni choc sul web per le trasmissioni sospese

(Di martedì 27 marzo 2018) Il mondo della televisione è in lutto per la scomparsa diVIDEO. Tanti i colleghi di lavoro e gli artisti che hanno voluto testimoniare il loro affetto nei confronti dell’eterno ragazzo definito l’artigiano della tv. Costernato Giorgio Panariello che su #Twitter ha riferito: ‘Con te se ne va un amico, un gentiluomo che si porta via con se quel sorriso che non dimenticheremo più. Un abbraccio alla famiglia’. Nel corso di Uno Mattina Giancarlo Magalli ha ricordato il presentatore con il quale aveva iniziato il percorso a I Fatti Vostri. ‘Oggi non andremo in onda in suo rispetto’. Vanessa Incontrada ha riferito su Twitter che il conduttore ‘restera' sempre nei nostri cuori’. Dopo aver appreso la notizia Barbara De Rossi ha twittato: ‘Un immenso dispiacere per me e per tutti quelli che non potranno più godere del suo sorriso’.è stato travolto dall’affetto ...