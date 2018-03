Fabrizia Meroi | Michelin Chef Donna 2018

vanityfair

(Di martedì 27 marzo 2018) And the winner is…. In Italia è solo alla seconda edizione, ma il premio– voluto da Veuve Clicquot in seno al progetto Atelier des Grandes Dames – ha già lo charme delle grandi occasioni. Non a torto: da quando l’ha vinto un anno fa, la giovane Caterina Ceraudo del Dattilo di Strongoli – un minuscolo centro calabrese – ha visto sbocciare tutto il proprio, tanto, potenziale. Ora si passa dal profondissimo sud al profondissimo nord: ieri sera durante la cerimonia ospitata dal ristorante Lume di Milano (loqui però è un uomo: il bravo Luigi Taglienti) è stata incoronata, che conduce con l’amato Roberto Brovedani il Laite a Sappada, in provincia di Belluno. È una delizia di montagna, il Laite, un nido accogliente fatto di prodotti colti fuori dalla porta, di profumi che calano dalle vette delle ...