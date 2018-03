F2i | cresce nel fotovoltaico con acquisizione di sei nuovi impianti

meteoweb.eu

(Di martedì 27 marzo 2018) Milano, 27 mar. (AdnKronos) – F2i sgr, attraverso F2i Energie Rinnovabili, ha acquisito da 3 New, società controllata al 100% da un fondo infrastrutturale di Ardian, società di investimento indipendente, cinque società operanti nel settore delle energie rinnovabili, proprietarie di seifotovoltaici dislocati in Emilia Romagna, Puglia e Sicilia, per una potenza installata complessiva di 51.5 megawatt.Gliacquisiti potranno successivamente essere apportati a EF Solare Italia, joint venture paritetica con il gruppo Enel e primo operatore a livello nazionale nel settoreper potenza installata (pari a 400 megawatt). F2i è stata assistita Lazard (advisor finanziario), Orrick (legale), EFSI/Moroni (tecnico), Pwc (contabile), Studio Torresi (fiscale), Willis Tower Watson (assicurativo) e Aon (polizza W&I). Banca Imi ha finanziato ...