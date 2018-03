Ex pornostar e ambiziosa imprenditrice | Stormy | la donna che potrebbe far cadere Trump

vanityfair

(Di martedì 27 marzo 2018) Sicura di sé, articolata, a tratti ironica. Mai vaga e neanche inutilmente acida.Daniels, lache afferma di avere avuto una storia lampo cone di essere stata poi pagata e minacciata per non parlare, ha rilasciato domenica sera la sua prima vera intervista da quando lo scandalo si è fatto serio e da quando ha deciso di parlare: in gennaio era andata da Jimmy Kimmel, ma aveva fatto scena muta. Davanti ad Anderson Cooper e alle telecamere della CBS inveceha parlato. Ed è stato un successo. Intanto di pubblico: più di 22 milioni di americani si sono sintonizzati su 60 Minutes, un numero che si avvicina al record di ascolto della trasmissione, detenuto con 25 milioni da Michelle e Barack Obama nel 2009. Oltre che di numeri è stato un successo personale per la signora, all’anagrafe Stephanie Clifford. Il suo racconto è stato giudicato molto credibile, confermando ...