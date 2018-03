Eva | cenerentola moderna

vanityfair

(Di martedì 27 marzo 2018) L’intervista completa sulla cover del numero di Vanity Fair in edicola dal 28 marzo Il 10 marzo Eva Herzigova ha compiuto 45 anni. Cifra tonda che ha deciso di festeggiare con la famiglia e gli amici. «Un lungo pranzo che trovo più allegro di una cena». La Herzigova ha tre bambini avuti dal compagno, l’imprenditore italiano Gregorio Marsiaj: George, 11 anni a giugno, Philip, 7, ed Edward, che ne compirà 5 ad aprile. A un certo punto della nostra conversazione, mi mostra una foto dei figli sul cellulare. È in bianco e nero e tutti e tre indossano le uniformi della scuola. Sembra uno scatto del primo Novecento. «Mi piace che a scuola i bambini siano vestiti uguali. Non ci sono gelosie. E, al mattino, si fa prima, non c’è il problema di “voglio mettermi questo, non voglio mettermi quell’altro”». Il prossimo anno, sempre a proposito di compleanni, Eva Herzigova celebrerà i trent’anni ...