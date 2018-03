Eutelsat in pole position per la prima trasmissione live in 4K HDR su Sky Sport F1

digital-news

: Annunciamo con soddisfazione l’entrata della TV italiana nella nuova era del #4K #HDR: grazie a #Sky e #SkyQ tutte… - EutelsatItalia : Annunciamo con soddisfazione l’entrata della TV italiana nella nuova era del #4K #HDR: grazie a #Sky e #SkyQ tutte… -

(Di martedì 27 marzo 2018)annuncia con soddisfazione l’entrata della televisione italiana nella nuova era del 4K HDR (High Dinamic Range). L’avvio delle trasmissioni dell’intera stagione di un eventoivo in questo innovativo formato, è avvenuto in esclusivavia HOTBIRD su SkyF1 con il Gran Premio d’Australia di F1, rendendo ancora più spettacolare il weekend motoristico segnato dal trionfo Ferrari.Una tre giorni densa di emozioni che rappresenta solo ladelle 21 tappe della stagione di Formula 1 appena co...