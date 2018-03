Eutelsat | con la Ferrari la prima trasmissione live in 4K HDR su Sky Sport F1

Farina (Eutelsat) : «Mediaset HD su Tivùsat conferma appeal offerta free via sat» : Il risultato nell’ambito della strategia di Eutelsat tesa a promuovere l’innovazione e l’alta qualità nel settore televisivo. Ne parliamo con Renato Farina, AD di Eutelsat Italia: “grazie al satellite - dice - continua a crescere l’appeal dell’offerta televisiva free” Su Tivùsat arrivano Canale 5, Italia 1 e Rete 4 in HD. È la rivincita del satellite?«Per Eutelsat no...