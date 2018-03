Estorsione ai danni di un 17enne | condannati a sei anni di reclusione

Un uomo di 33 anni è stato arrestato per Estorsione ai danni della sua famiglia : Ha davvero dell'incredibile quello che è accaduto in Calabria. Gli uomini della squadra volanti di Reggio Calabria, hanno arre stato un 33enne. Varie le accuse nei suoi confronti, che dopo indagini approfondite hanno portato all'arresto. Un uomo squilibrato e violento Sabato 3 febbraio, a Cosenza si è verificato un episodio veramente increscioso. Un uomo di 33 anni è stato arre stato , su mandato del gip di Reggio Calabria. L' uomo è stato arre stato ...

'Ndrangheta - 3 arresti per Estorsione ai danni dei familiari di un pentito : ... bene ricerca, qualità dell'ambiente e connettività CRONACA 'Ndrangheta, 3 arresti per estorsione ai danni dei familiari di un pentito di Redazione online Sono in corso numerose perquisizioni la ...