Esecutivo vero non «di scopo» questo serve

ilgiornale

: La nostra parte di PD sconsiste nel far fare il governo ai vincitori. Se il PD partecipa a una formula di governo (… - Ophiere : La nostra parte di PD sconsiste nel far fare il governo ai vincitori. Se il PD partecipa a una formula di governo (… - belindageoly : RT @Lindecente_blog: Arnauld Beltrame è un eroe. Possa il popolo francese, quello vero, trarre forza dal suo sacrificio. Riconquisti i 'Ter… - Vernes78 : RT @Lindecente_blog: Arnauld Beltrame è un eroe. Possa il popolo francese, quello vero, trarre forza dal suo sacrificio. Riconquisti i 'Ter… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Da ciò viene che ha natura strutturale il Def, il Documento di economia e finanza in cui si deve delineare la manovra di bilancio per 2018-20. Per il 2018 nel Def ci viene chiesta una correzione di 0,...