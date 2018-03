“Era evidente” Fabrizio Frizzi | l’ultimo straziante video Ecco come appariva Fabrizio

caffeinamagazine

: RT @Veronic78545096: Lorenzo è sempre stato vero,pieno di difetti ma vero,era EVIDENTE che fosse sotto un treno per Sara da tempo nonostant… - stanamysmile : RT @Veronic78545096: Lorenzo è sempre stato vero,pieno di difetti ma vero,era EVIDENTE che fosse sotto un treno per Sara da tempo nonostant… - federicasalatti : RT @FrasiTumblr: 'Ma era evidente che, tutti e due, avevamo qualcosa da dirci.' - andrigrass : RT @sportyj73: @robertosaviano Che tu avessi dei mentali problemi seri, era evidente. Ma con questa tua uscita 'gomorra style' dimostri qua… -

(Di martedì 27 marzo 2018)non ha mollato. Non ha lasciato che il male si prendesse la sua vita, che la cambiasse e la ridisegnasse a suo piacimento. No, la paura, il dolore, la sofferenza e i medici che dicevano che: “No, forse è meglio che te ne stai a casa”. Ma la sua casa non era solo quella dove vedeva crescere la piccola Stella, ma quello studio con tante prese e telecamere che ogni sera lo portava dentro le case degli italiani. Chenon stesse bene era chiaro. Il cuore che vuole andare oltre ma le gambe che non reggono. Era parso chiaro a molti nell’ultima puntata dell’Eredità, poco prima della tragedia. Il viso tirato, la voce più morbida e rallentata, i capelli sfibrati. Era stancoe ora quelle immagini fanno il giro delle rete e raccontano di un uomo che, nonostante tutto, ha lottato per i suoi sogni fino alla fine. Con la mente lucida e un cuore generoso che l’ha ...