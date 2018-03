Empoli | se il centro d' accoglienza diventa covo di profughi-spacciatori

ilgiornale

(Di martedì 27 marzo 2018) I carabinieri della compagnia di(Firenze) hanno arrestato un cittadino nigeriano, 21 anni, ospite deldiper migranti di, in via Val d'Orme, per spaccio di stupefacenti. È il terzo profugo ospite delarrestato nell'ultimo mese, il quinto adper spaccio di eroina. L'operazione rientra nell'attività di contrasto allo spaccio di eroina nei parchi e nelle periferie empolesi, iniziato nell'estate scorsa e che, ultimamente, pare essersi spostato nella frazione Martignana. Dopo i colpi assestati nei giorni scorsi i carabinieri hanno individuato uno dei canali di rifornimento dello stupefacente. I sospetti erano emersi proprio il giorno dell'ultimo arresto; in quell'occasione fu rinvenuta la sostanza stupefacente ma l'arrestato non aveva con sé il denaro ricavato dalla cessione.Doveva, quindi, per forza esserci un complice che metteva insieme il ...