Emorragia cerebrale | cos' è il male che ha ucciso Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi muore per un'Emorragia cerebrale : le parole dell'ex moglie Rita Video : Il mondo della televisione italiana [Video] oggi si è fermato completamente per la morte improvvisa del noto conduttore #Fabrizio Frizzi. Infatti, il 60enne conduttore aveva superato gia' qualche mese fa un malore, ma questa volta in to ad una emorragia cerebrale si è spento nella notte all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Sono tantissimi i conduttori e amici nel mondo dello spettacolo che piangono la morte di Frizzi, in primis la moglie Carlotta ...