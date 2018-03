Emirati Arabi Uniti | entra in scivolata contro l' allenatore avversario | giocatore espulso

Emirati Arabi - scivola sull'allenatore avversario : il VAR lo condanna : A volte l'eccessiva foga viene pagata cara. Ora lo ha imparato per bene anche Khaleil Khameis Salem , protagonista di un episodio spiacevole nel corso della semifinale dell'UAE Arabian Gulf Cup tra ...

Gli Emirati Arabi di Zaccheroni battuti dalla Slovacchia : BANGKOK , THAILANDIA, - I gol a fine primo tempo di Rusnak e Duris condannano alla sconfitta gli Emirati Arabi Uniti guidati da Alberto Zaccheroni. A Bangkok, nella prima delle due semifinali della ...

Jet precipita in Iran : muoiono l’ereditiera turca Mina Basaran e 7 amiche - tornavano da viaggio per addio al nubilato negli Emirati Arabi. Le FOTO da Instagram : 1/10 ...

Eni negli Emirati Arabi con quote in 2 concessioni offshore : Questi accordi rappresentano una mossa strategica per Eni per l'ingresso in un Paese con riserve di idrocarburi tra le più grandi al mondo. Lower Zakum si trova offshore a circa 65 chilometri al ...

Emirati Arabi Uniti - Eni acquista partecipazioni in concessioni offshore : Teleborsa, - Gli accordi di Abu Dhabi con l'acquisto da parte di Eni di una quota del 5% per il giacimento offshore di Lower Zakum e del 10% per i giacimenti a olio, condensati e gas di Umm Shaif e ...

Emirati Arabi Uniti - Eni acquista partecipazione in concessioni offshore : Gli accordi di Abu Dhabi con l'acquisto da parte di Eni di una quota del 5% per il giacimento offshore di Lower Zakum e del 10% per i giacimenti a olio, condensati e gas di Umm Shaif e Nasr per un ...

Eni entra negli Emirati Arabi - quota in due concessioni offshore. Gentiloni ad ad Abu Dhabi : “cultura italiana ammirata nel mondo” [FOTO] : 1/18 Foto Lapresse ...

Selta negli Emirati Arabi presenta la piattaforma di smart building e smart industry - BRAVO IoT : Tutela del marchio registrato 'Cataniatoday', la dichiarazione ufficiale di Citynews Spa 3 Salita del Pordenone, anche il Consorzio Casalasco del Pomodoro supporta l'arte 4 Fisar, consegnati gli ...

TV e Rete : Messico batte Emirati Arabi - tutto LIVE su Supertennis : ... semifinali, domenica 4 marzo LIVE alle ore 01.00 , finale, , replica alle ore 10.15 ed alle ore 18.45 STREAMING , TENNISTV.com , La soluzione Streaming ufficiale dell' ATP è disponibile sia per ...

Judo : gli Emirati Arabi Uniti “acquistano” tre judoka dalla Mongolia : Se nello scorso quadriennio avevano naturalizzato in blocco la nazionale moldava di Judo, venendo ripagati con due medaglie mondiali firmate da Victor Scvortov ed Ivan Remarenco e da una medaglia di bronzo olimpica con Sergiu Toma, ora gli Emirati Arabi Uniti sembrano aver puntato con decisione sulla naturalizzazione di tre atleti mongoli, con l’obiettivo di presentarli in gara a maggio, giusto in tempo per l’inizio delle ...

Spazio : 3mila cittadini degli Emirati Arabi Uniti si sono candidati per diventare astronauti : Oltre tremila i cittadini degli Emirati Arabi Uniti che si sono candidati per entrare nell’UAE Astronaut Programme: lo ha annunciato il responsabile del programma. Secondo il Mohammed bin Rashid Space Center, le donne che puntano a contribuire agli esperimenti scientifici internazionali sono numerose: un candidato su quattro è donna. Le selezioni dovrebbero concludersi entro fine anno. Gli Emirati puntano ad inviare entro cinque anni il ...

Volo da brividi sulla zipline più lunga del mondo fra le montagne degli Emirati Arabi : Siete pronti a lanciarvi nel vuoto con la zipline più lunga del mondo? E’ stata inaugurata a Jebel Jais, negli Emirati Arabi, e permette di volare a 1600 metri di altitudine sino a 150 chilometri orari. ...

Emirati Arabi - sette bambini morti in un incendio nella loro casa : Un rogo dal drammatico bilancio si è verificato negli Emirati arabi uniti: sette bambini, tutti della stessa famiglia, sono morti soffocati a causa delle fiamme nella loro casa a Rol Dhadna. Le ...