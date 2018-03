Embraco | ok agli incentivi all' esodo

Embraco - la Castelli - M5S - davanti ai cancelli dell'azienda : 'La nostra battaglia continua'[FOTO E VIDEO] : La deputata Castelli e gli altri esponenti del M5S davanti ai cancelli della Embraco 'Dopo il grande risultato elettorale per noi parlamentari 5 Stelle non cambia nulla. Ci vediamo al cambio turno ...

Embraco - storia di Giovanni. Ci mandavano ad insegnare agli slovacchi - Ora è ad un passo licenziamento : Embraco vuole chiudere in Italia, i sindacati abbondano la trattativa a Torino, ma in slovacchia le cose vanno benissimo dove è stata trasferita l'azienda. E ce ne sono tante di storie tragiche per ...

Embraco - la storia di Giovanni a un passo dal licenziamento : “Sono entrato che ero un ragazzino. Ci mandavano a insegnare agli operai slovacchi” : Giovanni Mancuso è uno dei 497 dipendenti dell’Embraco che rischiano il licenziamento. È entrato in fabbrica a vent’anni, nel 1995 e tra le linee che producono compressori per i frigoriferi ha conosciuto sua moglie. Una storia simile a quella di tanti altri operai che lavorano in questa fabbrica a venti chilometri da Torino. “Facevo parte del ceto medio – racconta Giovanni – non riuscivo a risparmiare, ma con due stipendi in famiglia ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 4 fake news : dall’inchiesta di Fanpage all’intervento di Calenda su Embraco : Questa settimana Marco Travaglio si dedica alla scomposizione di quattro fake news nella 15esima puntata di Balle Spaziali, disponibile in abbonamento su app e sito di Loft a partire da oggi, 24 febbraio. Prima: è vero che Fanpage ha violato tutte le regole del giornalismo utilizzando un ex camorrista pentito come agente provocatore per scoperchiare la nuova Gomorra? Seconda: è vero che la candidata di +Europa, Emma Bonino, è una perfetta ...

Embraco - lo spiraglio di Calenda : “C'è un'azienda straniera interessata” : Mentre continua lo scontro tra il Governo e la Embraco, l'azienda che intende licenziare 497 dipendenti nel Torinese, arriva un barlume di...

Embraco - nuovo spiraglio per i lavoratori? Calenda : 'Incontro in corso tra Invitalia e un'azienda straniera interessata' : "In queste, a Roma, è in corso un incontro tra Invitalia e un' azienda straniera che potrebbe essere interessata a rilevare la Embraco ". Ad annunciarlo è stato il ministro allo Sviluppo economico, ...

Embraco - dagli anni d’oro di Chieri alla concorrenza low cost slovacca : La storia della fabbrica di Chieri, dai tempi in cui ha raggiunto 2.200 addetti fino alla paura delle lettere di licenziamento per 537 di loro. I guai, raccontano i lavoratori durante il presidio, sono iniziati quando i brasiliani della Embraco ha aperto lo stabilimento in Slovacchia...

Riva di Chieri. Embraco : la battaglia di Daniele Simoni : La battaglia per l’occupazione sembra persa in fabbrica a Riva di Chieri, ma Daniele Simoni non molla. Il lavoratore della Embraco si

Calenda contro Embraco : "Gentaglia" : Ira del ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, contro i vertici di Embraco, l'azienda specializzata nella produzione di compressori per frigoriferi che ha deciso di abbandonare la sede ...

Embraco - Calenda a Bruxelles. "Chiederò una deroga agli aiuti di Stato" : Il ministro torna sull'atteggiamento dell'azienda: "Ho detto 'gent...' e mi sono fermato. La la sostanza rimane". E immagina un fondo per evitare le fughe all'estero

Embraco licenzia in massa e Calenda si infuria : "Gentaglia irresponsabile" : Roma - Il peggior caso di multinazionale che 'dimostra totale irresponsabilità nei confronti dei lavoratori e totale mancanza di rispetto nei confronti del governo. Io non ricevo più questa gentaglia..

Embraco ci sfotte. Il ministro : «Gentaglia» : Embraco fa saltare il tavolo e il ministro esplode letteralmente: «Basta con questa gentaglia» dice in pratica Calenda . Ma poi si aggrappa ancora a una possibilità, quella di contrattare, di puntare ...

Embraco non ritira i licenziamenti. Calenda : «Gentaglia - ora al lavoro con Invitalia» : Alla proposta del governo di fermare licenziamenti e cassa integrazione «Embraco ha risposto negativamente, si conferma un atteggiamento di totale...

Embraco - l'ira di Calenda