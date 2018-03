Embraco | licenziamenti congelati | trovato l' accordo sugli incentivi all' esodo

Embraco. Stop licenziamenti - ok incentivi a esodo. Sindacati : ora ricollocare tutti lavoratori : Chi lascerà l'azienda entro aprile otterrà 60mila euro, 50 mila chi andrà via a maggio, 35mila chi lascerà l'azienda tra giugno e agosto, 30mila da settembre a dicembre

Embraco. Lavoratori di nuovo in sciopero. Sindacati : ci aspettiamo proroga licenziamenti : Dopo il rinvio della trattativa del 22 marzo, oggi si discuteranno gli incentivi all'esodo volontario e dovrebbe essere ratificato il verbale siglato il 2 marzo al ministero dello Sviluppo economico che prevede la proroga dei licenziamenti fino al termine del 2018

Embraco - licenziamenti congelati per il 2018 : "rassicurazioni sulla possibilita' di favorire concretamente nuovi insediamenti produttivi presso il proprio stabilimento" 3 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

