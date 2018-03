: Embraco, accordo su incentivi a esodo - NotizieIN : Embraco, accordo su incentivi a esodo - CybFeed : #News #Embraco, accordo su incentivi a esodo - rep_torino : Embraco, trovato l'accordo: congelati i licenziamenti fino a fine 2018 [news aggiornata alle 14:36] -

Azienda e sindacati hanno raggiunto l'sulla vertenza,a Torino. L'intesa ratifica il congelamento, fino a fine anno, dei 500 licenziamenti a Riva di Chieri, come previsto da quanto concordato lo scorso 2 marzo al ministero dello Sviluppo. Trovato inoltre l'sugliall': chi lascerà l'azienda entro aprile otterrà 60 mila euro, 50 mila per maggio, 35 mila per giugnoagosto, 30 mila fino a fine anno. Prevista anche la reindustrializzazione del sito di Riva di Chieri.(Di martedì 27 marzo 2018)