Elogio del pisolino | ecco perché fa bene

(Di martedì 27 marzo 2018) Da sette a nove ore per notte. Questo il consiglio, ovviamente a seconda dell’età e delle attività che si svolgono, per riposare. Almeno, per provarci sotto il profilo quantitativo, visto che la qualità apre un altro fronte. Tuttavia, quando non ci si riesce (ci si corica tardi, per una sveglia più severa del solito,, appunto, la qualità del riposo non è eccezionale) unpuò dare una mano. Ma in fondo non sarebbe male neanche quando si riposa a sufficienza. LEGGI ANCHEIl? Ti fa stare meglio Insomma, di scuse per non concedersi una breve siesta non ce ne sono poi molte. Parecchie di più sono al contrario le ragioni per cui sarebbe salutare fermarsi per una trentina di minuti (come raccomandano gli esperti, il riposino dev’essere tale, non trasformarsi in un sonno profondo giornaliero). Fra queste, per esempio, ifici in termini di pazienza e ...