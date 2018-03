Elezioni | Romano vs Marescotti | “Lei vuole che noi del Pd ci bruciamo vivi” “Veramente

Elezioni - Gomez a Romano : “Se si va di nuovo al voto - lei - come il 50% di suoi colleghi - in Parlamento non ci sarà più” : “Governo M5s-centrodestra? Io non credo che succederà. Se non accade, penso che la prospettiva sia andare al voto anche con questa legge elettorale”. Sono le parole di Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di Fq Millennium, nel corso della trasmissione L’Aria che Tira (La7). E spiega: “Ogni ricerca e ogni manuale di studio sul consenso politico dimostrano che, se si va a Elezioni in tempo ravvicinato, il partito che ha perso di ...

Elezioni - Romano (Pd) : "Referendum tra iscritti per discutere di un'alleanza con M5s? Inutile - noi siamo alternativi a loro" : "Un referendum tra iscritti per discutere di un'alleanza con il M5s? Sarebbe Inutile, noi siamo alternativi a loro". Così Andrea Romano, deputato renziano, in merito all'ipotesi di una consultazione interna al partito, come quella avvenuta in Germania in casa Spd, per ratificare la grande coalizione. "Di Maio e Salvini non sono Merkel. E noi, purtroppo, Merkel non ce l'abbiamo, anche se fa parte di un campo ...

Romano Prodi sulle Elezioni : 'Almeno non ha vinto Silvio Berlusconi. Pd? Peggio del previsto' : Tra i pochi che ancora non avevano parlato dopo il 4 marzo c'era Romano Prodi . Ma ora lo ha fatto, a Repubblica , in un colloquio 'intercettato' all'aeroporto. L'ex premier è colpito dalla batosta ...

Elezioni - Osservatore Romano : Italia senza maggioranza ma fiducia in Mattarella : 'Italia senza maggioranza'. Titola così l'Osservatore Romano che nella sua cronaca segnala: 'Sul fronte internazionale, il portavoce della Commissione europea ha sottolineato che Bruxelles ha espresso 'fiducia nella capacità del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,...

Elezioni politiche 2018 - quelli che hanno trovato chiuso. Video di un elettore romano : "La gente è tutta fuori - non si può votare" : Brutta sorpresa per gli elettori più mattinieri. Alle 8.15 del mattino, in via Flaminia 223 a Roma il seggio è ancora chiuso e non si può votare. "Perché n'arivano 'e cartelle", racconta una elettrice. "Mancano i verbali", spiega nella Video-testimonianza Claudio Bellero, che insieme agli altri elettori aspetta fuori dai cancelli L'articolo Elezioni politiche 2018, quelli che hanno trovato chiuso. Video di un ...

Corteo contro i fascismi - Bersani : "Niente Elezioni per chi fa il saluto romano a pochi metri da Marzabotto" : "Chi va a pochi metri da Marzabotto col braccio teso a dire 'sieg heil' non può partecipare alle elezioni, mi pare il minimo". Lo ha detto Pier Luigi Bersani, componente di Liberi e Uguali, presente a piazza della Repubblica per il Corteo antifascista organizzato dall'Anpi. Bersani bacchetta anche il M5s, che non ha partecipato al Corteo: "Sbaglia alla grande oggi chi non sta qui. C'è qui il popolo ...

Bersani : Chi fa il saluto romano non può partecipare alle Elezioni : Per i giudici non è reato essere fascisti e manifestare il pensiero del Ventennio. Eppure, nonostante la recente sentenza della Cassazione, Pier Luigi Bersani non ci sta. E da piazza della Repubblica, dove sfilava il corteo antifascista organizzato dall'Anpi, invita a togliere il voto a chi fa il saluto romano. "Bisogna andare in piazza contro questi rigurgiti - spiega l'esponente di Liberi e Uguali - chi va a pochi metri da ...

Elezioni - D'Alema e Renzi nell'angolo Romano Prodi al voto col piccolo Ulivo : Il recente battibecco dialettico tra Massimo D'Alema e Romano Prodi fa sorridere. Non perché non sia un fatto politico rilevante ma perché D'Alema e Prodi, semplicemente, non si possono vedere sebbene in gran profluvio di "amico" e "compagno" (tra l'altro, "che sbaglia"). Segui su affaritaliani.it

Da 'W la Fisica' al 'Sacro Romano Impero' : i simboli dei partiti sconosciuti (e bizzarri) che si presentano alle Elezioni : È lunga la fila per entrare al Viminale e consegnare i simboli per le prossime elezioni del 4 marzo. I contrassegni, uno a uno, dopo aver svolto le procedure vengono affissi sulla bacheca del ...