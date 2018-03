Eletti capigruppo Camere | Martina tiene unito gruppo Pd

Pd - Eletti capigruppo. Martina : “Delrio-Marcucci? Niente conta - abbiamo fatto scelte di squadra” : Saranno Graziano Delrio e Andrea Marcucci i capigruppo del Pd alla Camera e al Senato nella XVIII legislatura. Il secondo, in particolare, un renziano ortodosso sul quale le minoranze avevano già protestato. Ma Maurizio Martina , segretario reggente, ha spiegato: “ abbiamo fatto scelte di squadra, qui alla Camera c’è stata unanimità”. “Quanto ha pesato la volontà di Renzi su Marcucci? Ma no…”, ha poi tagliato ...

Parlamento - Eletti i capigruppo : Tandem rosa per Forza Italia e il duo Toninelli-Grillo per il M5S. I partiti eleggono i loro capigruppo alla Camera e al Senato, confermando quasi tutte le previsioni delle ultime ventiquattro ore . A ...

M5s - riunione dei neo-Eletti a Roma. Di Maio annuncia i nuovi capigruppo : Giulia Grillo e Danilo Toninelli : Un lungo applauso nella salta dell’Hotel Parco dei Principi, quindi il saluto di Luigi Di Maio ai 333 neo-eletti con il Movimento 5 stelle. E’ iniziata alle 14.30 la prima riunione con i parlamentari grillini e come prima cosa ha annunciato i nuovi capigruppo: Giulia Grillo per la Camera e Danilo Toninelli al Senato. L'articolo M5s, riunione dei neo-eletti a Roma. Di Maio annuncia i nuovi capigruppo: Giulia Grillo e Danilo Toninelli ...