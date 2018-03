Elena Morali Tra pettegolezzi e uno scandalo che la mette a rischio espulsione

Simone Barbato/ Valeria Marini per dimenticare Elena Morali? (L'Isola dei famosi 2018) : Simone Barbato, il simpatico mimo riuscirà a superare l'ennesimo televoto al quale è sottoposto? Sfida con Franco Terlizzi e Francesca Cipriani complicatissima. (L'Isola dei famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 09:06:00 GMT)

Franco Terlizzi finge di essere povero : la rivelazione di Elena Morali : Isola dei Famosi: Elena Morali attacca Franco Terlizzi Questa nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi 13 è stata davvero pregna di colpi di scena. Cosa è successo? In pratica Francesca Cipriani e Valeria Marini si sono finalmente chiarite. Difatti, per i pochi che non lo sapessero, le due avrebbero litigato furiosamente qualche mese fa. Il motivo? Francesca Cipriani ha avuto una relazione con l’ex marito di Valeria Marini. E ...

Elena Morali contro Franco Terlizzi : “Fa finta di essere povero e ignorante” : Isola dei Famosi, Elena Morali attacca Franco Terlizzi: “Fa finta di essere povero e ignorante ma non è vero” Elena Morali e Rosa Perrotta hanno davvero legato tanto da quando hanno lasciato il gruppo degli altri naufraghi all’Isola dei Famosi. Le due, infatti, rimaste sole sull’Isola che non c’è stanno trascorrendo tanto tempo insieme, confrontandosi e scambiandosi […] L'articolo Elena Morali contro Franco ...

Isola dei Famosi - Elena Morali ha un telefono nella tuta? Interviene il suo fidanzato : Striscia la Notizia non si perde un colpo di questa edizione dell' Isola dei Famosi , dopo il cannagate la sua attenzione è tutta su Elena Morali. La bella showgirl, infatti, nelle ultime ore è finita ...

Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi 2018 : il cellulare nascosto di Elena Morali e Massimo Ceccherini sul canna-gate (video) : Massimo Ceccherini, concorrente dell’Isola dei Famosi nel 2017, ieri sera, ha confermato la testimonianza di Giulia Calcaterra andata in onda nei giorni scorsi a Striscia la Notizia, secondo cui anche nella scorsa edizione del reality di Canale 5, alcuni naufraghi avrebbero fumato canne durante il soggiorno in albergo, prima del trasferimento sulla spiaggia. A Valerio Staffelli, che gli ha chiesto se fosse presente marijuana in quella ...

Striscia la Notizia contro Elena Morali : nasconde un cellulare? Parla il fidanzato Scintilla : Striscia la Notizia contro Elena Morali: la naufraga nasconde veramente un cellulare? Il fidanzato Scintilla la difende Le indagini di Striscia la Notizia su l’Isola dei Famosi si sono ormai estesi anche agli altri concorrenti del reality. Sotto accusa, infatti, non ci sarebbe più solo Francesco Monte e i naufraghi coinvolti nello scandalo del canna-gate […] L'articolo Striscia la Notizia contro Elena Morali: nasconde un cellulare? ...

