ilmessaggero

: #egitto, si vota per le #presidenziali: Al-Sisi senza avversari - Gazzettino : #egitto, si vota per le #presidenziali: Al-Sisi senza avversari - thexeon : Egitto, si vota per le presidenziali: Al-Sisi senza avversari -

(Di martedì 27 marzo 2018) Chi trionferà alle elezioni si ritroverà a dover fare i conti con un'economia in difficoltà e con la minaccia rappresentata dai jihadisti dell'Isis in un Paese in cui milioni di persone vivono sotto ...