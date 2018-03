Ed Westwick di Gossip Girl è indagato per molestie sessuali | licenziato sostituito nella

optimaitalia

: #EdWestwick di #GossipGirl è indagato per molestie sessuali, licenziato sostituito nella nuova serie tv BBC… - OptiMagazine : #EdWestwick di #GossipGirl è indagato per molestie sessuali, licenziato sostituito nella nuova serie tv BBC… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Eddidalla polizia di Los Angeles con accuse di. Un portavoce del Procuratore distrettuale di Los Angeles ha dichiarato a Deadline che un caso è stato "aperto presso il nostro ufficio con il coinvolgimento di Ed", ma ha rifiutato di specificare quale accusa abbia aperto la strada all'inchiesta."La questione è in fase di analisi. L'ufficio del procuratore distrettuale non identifica le vittime di criminie, pertanto, non può fornire alcuna informazione su chi è coinvolto nelle accuse", ha aggiunto un rappresentante dell'ufficio del procuratore distrettuale.A novembre scorso,aveva smentito due distinte accuse di violenza sessuale e ha promesso che avrebbe fatto di tutto per riabilitare il suo nome."È avvilente e triste per me che in seguito a due affermazioni non verificate e verosimilmente non ...