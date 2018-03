Economia e politica | sintesi o antitesi? | Advisor Abbate

Bce - Mersch : qualsiasi cambiamento politica monetaria shock per Economia : Yves Mersch, membro del Consiglio direttivo della Bce, ha avvertito che "un qualsiasi cambiamento di politica monetaria è sempre uno shock per l'economia".

Politica e Economia : l'assenza della cultura laica - Conversazione con Giuseppe Moesch : Nella Conversazione con il direttore di Agenzia Radicale e Quaderni Radicali Giuseppe Rippa , vengono affrontati i temi generali dello stato dell'economia in Italia e della situazione politico ...

Il web marketing nel 2018 dalla politica all’Economia : Una società sempre più social ed interattiva. In Italia tutte le classi sociali, senza distinzioni, sono attive con migliaia di

M5S. Di Maio annuncia : all'Economia Andrea Roventini - con lui torneremo a fare politica espansiva : Il candidato premier dei grillini: oggi presentero tutta la squadra di governo con i ministri. L'economista dalla pagine del Sole 24 ore: no, alle privatizzazioni, ma largo a crescita e investimenti per abbattere debito

Moratti : a funerali mondo Economia - politica e sport : ANSA, - MILANO, 27 FEB - "Era un ragazzo speciale. È una storia di 50 anni fa ed è una bella storia". Così la giornalista Lina Sotis ha ricordato Gian Marco Moratti, di cui è stata la prima moglie, ...

Moratti : a funerali mondo Economia - politica e sport : ANSA, - MILANO, 27 FEB - "Era un ragazzo speciale. È una storia di 50 anni fa ed è una bella storia". Così la giornalista Lina Sotis ha ricordato Gian Marco Moratti, di cui è stata la prima moglie, ...

Gian Marco Moratti - al funerale il mondo dell'Economia - della politica e dello sport : In chiesa per la funzione i rappresentanti del mondo delle imprese, della politica e dello sport, come Paolo Scaroni, ex amministratore delegato di Eni, Lapo Elkann, Federico Ghizzoni ex ad di ...

Gian Marco Moratti - al funerale il mondo dell'Economia - della politica e dello sport : 'Era un ragazzo speciale. È una storia di 50 anni fa ed è una bella storia'. Così la giornalista Lina Sotis ha ricordato Gian Marco Moratti, di cui è stata la prima moglie, arrivando nella chiesa di ...

Abbiamo bisogno di una conversione ecologica della politica e dell'Economia : È con grande dispiacere che devo dare ragione, in parte, a Gian Antonio Stella, quando sottolinea sulle pagine del Corriere Sera che l'ambiente non va di moda tra i politici italiani, a dispetto della studiata retorica del leader cinese Xi Jinping e della crescente consapevolezza ambientalista europea. È in parte vero, come scrive Stella, che la parola ambiente è pressoché assente dal dibattito elettorale, nonostante ...

Economia : confcommercio FVG in crescita ma l'incertezza politica frena la ripresa - Udine 20 : Secondo il presidente di confcommercio Fvg Alberto Marchiori c'è tuttavia pure un fattore legato alla situazione politica. «Viviamo in un clima di profonda incertezza legato all'esito delle prossime ...