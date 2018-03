Ecco un sistema in stile jukebox per Google Home e Chromecast

ECALL - SISTEMA CHIAMATA EMERGENZA AL 112/ Obbligatorio dal 31 marzo su tutte le auto : Ecco cosa cambia : Dal 31 marzo scatta l'obbligo per i costruttori di montare sulle nuove vetture il SISTEMA ECALL per le chiamate d'EMERGENZA al numero unico 112 in caso di incidente(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:58:00 GMT)

Facebook - il tonfo a Wall Street dopo scandalo dei dati manipolati : Ecco la falla nel sistema di controllo : NEW YORK Hanno chiuso la stalla quando i buoi erano fuggiti già da vari anni. La decisione di Facebook di escludere dalla piattaforma i responsabili di una manovra che ha portato all'uso...

“Sistemare l’orario”. Panico : gli orologi indietro di 6 minuti in tutta Europa. Ecco la ragione di questa ‘stranezza’ che ci sta provocando ritardi : Panico: “Oddio, non è possibile, ma che ore sono?”. Siete in ritardo a lavoro e date la colpa alla vostra sveglia digitale? Il motivo potrebbe trovarsi in una disputa tra Kosovo e Serbia, che si è riversata sulla rete elettrica europea. Da metà gennaio gli orologi elettronici che in Europa funzionano tramite la rete elettrica, come ad esempio quello dei forni a microonde o dei timer che regolano il riscaldamento centrale (non ...

Ecco tutti gli eletti col sistema maggioritario alla Camera : Ecco tutti gli eletti col sistema maggioritario alla Camera Ecco tutti gli eletti col sistema maggioritario alla Camera Continua a leggere L'articolo Ecco tutti gli eletti col sistema maggioritario alla Camera proviene da NewsGo.

Tumori : Ecco come i virus disattivano il sistema immunitario - causando il cancro : Non è una novità che i virus provochino Tumori. Per esempio, il papillomavirus umano (HPV) provoca quasi la totalità degli oltre 500.000 casi all’anno in tutto il mondo di cancro alla cervice. Guidando la proliferazione delle cellule infette, i virus accelerano la produzione di ulteriori virus, ma un’eccessiva proliferazione cellulare è anche il segno caratteristico del cancro. Ora, uno studio dell’University of Colorado Cancer Center esplora ...

Continue allerte meteo? Ecco perché. Secondo l'esperto sistema da cambiare : ... sostituendo alle burocraticità delle procedure la scientificità dell'azione e nello stesso tempo offrendo un ragionevole scudo a chi opera in scienza e coscienza, senza renderlo destinatario di ogni ...

iOS 12 : Ecco cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo sistema operativo. Le novità : Una seconda versione dell'ormai conosciuto protocollo di Apple per la trasmissione in streaming di contenuti multimediale tramite rete wireless potrebbe trovare la sua collocazione nel nuovo sistema ...

Ecco la rotta dell'asteroide Oumuamua attraverso il Sistema solare : L'oggetto, famoso per la sua forma a sigaro, ha attraversato il Sistema solare per poi tornare nello Spazio profondo. Ecco un'animazione del suo viaggio

Ecco come rafforzare il nostro sistema immunitario : La stagione invernale è un periodo molto intenso per il nostro organismo. In vista dei malanni di stagione il nostro sistema immunitario subisce dei cedimenti che si manifestano con la proliferazione di influenze e raffreddori. Per evitare ciò, e per mantenere le difese immunitarie sempre in guardia esistono dei principi base che prevedono una combinazione tra sane abitudini con una sana alimentazione. I principi base di cui parliamo ...

Sanremo 2018 / Chi sarà il vincitore? Ecco il sistema per eleggerlo : Sanremo 2018: Luca Barbarossa presenta la canzone 'Passame er sale', scritta in dialetto romanesco, nella quale racconta il suo ventennale amore per la moglie.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 10:00:00 GMT)

Vitamina B 12 : Ecco perché è fondamentale per il sistema nervoso : La Vitamina B12 ha un ruolo fondamentale per la nostra salute, in quanto influisce moltissimo sul funzionamento del nostro sistema nervoso. Questa Vitamina contribuisce alla formazione del sangue, e una sua insufficienza può influire negativamente sul cervello e sul sistema nervoso. La Vitamina B 12 nutre e alimenta i muscoli dell’organismo, le fonti principali sono essenzialmente contenute negli alimenti di origine animale (fegato,latte e ...

L’Anello di Fuoco dell’Oceano Pacifico : Ecco come funziona il sistema di forze geologiche più potenti della Terra : Estendendosi per circa 40.000 km in una forma a ferro di cavallo che circonda l’Oceano Pacifico, L’Anello di Fuoco è la dimora di alcune delle forze più potenti, imponenti e letali viste sul nostro pianeta. Le violente energie geologiche che hanno dato alla regione il suo nome minaccioso spiegano quasi il 90% dei terremoti del mondo. Nella regione troviamo anche i tre quarti di tutti i vulcani del mondo, attivi e inattivi, che costellano le ...

Ecco l’unico sistema al mondo in grado di modificare e correggere la postura seduta : Il sistema FixSit è unico al mondo e nasce per aiutare tutti coloro che passano molte ore seduti. FixSit, infatti, da ricerche approfondite sulla biomeccanica della pelvi che hanno portato alla creazione di un’ortesi di ultima generazione personalizzabile su ogni paziente da un Fisioterapista abilitato. Grazie a questo innovativo sistema è possibile prevenire l’insorgenza di disordini posturali dati dal modo di stare seduti, che sono spesso la ...