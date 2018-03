Ecco Torino 2026 | per candidatura Giochi

Calciomercato Torino - Ecco perchè è possibile il ritorno di Glik : le ultime : Calciomercato Torino, SI PROVA IL ritorno DI Glik – Altra stagione deludente per il Torino, i granata devono rimandare ancora la possibilità di poter lottare per l’Europa. Per questo motivo l’intenzione è quella di anticipare i tempi in vista della prossima stagione, si pensa al mercato. Si proverà a blindare la difesa, in porta confermato Sirigu, la grande sorpresa è stato N’Koulou, davvero grande protagonista. Mazzarri ...

Calciomercato Torino - caso Milinkovic-Savic : Ecco cosa è successo : Torino-Milinkovic-Savic, addio al termine della stagione? Momento difficile per la squadra granata, l’effetto Mazzarri è ormai un lontano ricordo, ormai il campionato può considerarsi senza obiettivi. Per questo motivo il presidente Cairo sta pensando alla prossima stagione, nelle ultime ore è però scoppiato il ‘caso’ Milinkovic-Savic. Il portiere ha qualità enormi e vorrebbe giocare titolare e come riporta ...

Cagliari Torino - streaming e diretta TV. Ecco dove vederla : Sarà possibile seguirla anche in streaming tramite i servizi dedicati come Sky go e l'app di Premium con Premium play dando la possibilità di seguire la gara da qualsiasi dispositivo portatile come ...

Dal chirurgo della memoria alla guida turistica spaziale - a Torino e in Italia Ecco i lavori del futuro : Nei prossimi anni i settori che offriranno maggiori opportunità di impiego sono quelli a più elevato contenuto tecnologico . Uno studio realizzato dall'istituto di ricerca FastFuture per conto del ...

Roma-Torino - Ecco le formazioni ufficiali : Alle 20.45 Roma-Torino inaugura la 28ª giornata di Serie A. ecco le formazioni ufficiali: formazioni ufficiali ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Under, Schick, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco. TORINO (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Moretti, Ansaldi; Rincon, Acquah, Baselli; Iago Falque; Berenguer; Belotti. Allenatore: Mazzarri. L'articolo Roma-Torino, ecco le formazioni ...

Olimpiadi 2026 - Ecco idee Torino per bis : ANSA, - Torino, 9 MAR - Fare il bis olimpico a Torino con Giochi a basso impatto e a basso costo, grazie al riuso degli impianti delle Olimpiadi Invernali 2006. Il mondo economico e imprenditoriale torinese fa quadrato su questa proposta, che sarà presentata alla sindaca Chiara Appendino attraverso uno studio di pre-fattibilità della Camera di Commercio. Il ...

Torino - Ecco i primi eletti. M5S indietro - il Pd tiene negli scontri diretti con il centrodestra : Il Partito democratico tiene a Torino ed è protagonista dei duelli con il centrodestra. indietro in città il Movimento 5 stelle, in controtendenza rispetto al dato nazionale. Andrea Giorgis sfonda ...

Torino si prepara alla possibile nevicata : Ecco le misure prese : Nell’eventualità di una precipitazione che, secondo le previsioni fornite dall’Arpa Piemonte, dovrebbe interessare stanotte Torino, la macchina organizzativa del Piano

Colloquio - bomba carta - cori e fumogeni : Ecco cosa è successo durante l’ultimo allenamento del Torino : Il Torino non sta attraversando un buon momento, due sconfitte consecutive per la squadra di Walter Mazzarri, prima contro la Juventus, poi contro il Verona, la corsa all’Europa League si è complicata terribilmente, i tifosi sono delusi dall’ennesima stagione non entusiasmante. Nel pomeriggio Colloquio tra il tecnico ed i calciatori poi la squadra in campo per preparare contro il Crotone, i tifosi hanno manifestato ...

Burian - bufera incredibile a Torino con -3°C : Juventus-Atalanta a rischio - partita rinviata? Ecco le immagini in diretta dallo Stadium [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Torino - infortunio Molinaro : si pensa al mercato svincolati? Ecco la decisione di Cairo : Il Torino si prepara per la gara di campionato contro il Verona e nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con il pesante infortunio del terzino Molinaro. “A seguito di uno scontro di gioco in allenamento ieri, Cristian Molinaro è stato sottoposto oggi ad accertamenti: gli esami hanno evidenziato la frattura composta della testa del perone sinistro. La prognosi verrà stabilita dopo ulteriori controlli” questo il comunicato del Torino, ...

Torino : Ecco Lyanco "pronto per giocare" : ANSA, - Torino, 22 FEB - "La caviglia va bene, mi sento bene e sono felice di essere tornato: sono pronto per giocare". Evangelista Lyanco, difensore brasiliano del Torino, si candida a una maglia da ...

Shock Torino-Juventus - scontri nel derby : Ecco il bilancio tra arresti e denunciati : scontri Torino-Juventus – Il lunch match della 25^ giornata del campionato di Serie A ha regalato il successo della Juventus contro il Torino, vittoria grazie ad una rete di Alex Sandro su super giocata di Bernardeschi. Arrivano anche brutte notizie, in particolare tre ultras (due granata ed uno bianconero) sono stati arrestati tra ieri ed oggi dalla Polizia, altri denuniciati. Nella notte due tifosi del Torino sono stati arrestati per ...

Torino-Juventus streaming - Ecco dove guardare la diretta della partita : Torino-Juventus streaming – Si gioca il lunch match della 25^ giornata del campionato di Serie A, derby tra Torino e Juventus che non ha bisogno di grandi presentazioni. I granata vanno a caccia dei tre punti per non perdere il treno per la corsa all’Europa League e per riscattare la sonora sconfitta rimediata all’andata: all’Allianz Stadium finì 4-0 per i bianconeri con la gara condizionata dall’ingenuità di Baselli che si fece espellere ...