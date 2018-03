Ecco SoFi | il robot che nuota come un pesce

Sofia Goggia - il tweet che fa impazzire i fan : 'Ecco cosa scrivevo a 10 anni' Video : Frequentava ancora le elementari quando Sofia Goggia [Video] aveva scritto su un foglio di carta il suo destino. Non aveva neanche dieci anni e gia' si tuffava con gli sci ai piedi sognando di trovarsi al cancelletto di partenza per fiondarsi verso il traguardo all’inmento di un obiettivo importante. La campionessa olimpica ha pubblicato la foto di un documento in cui erano fissati i suoi obiettivi quando era ancora una bambina accompagnato dal ...

Sofia Goggia/ Il suo tweet è subito virale : “Ecco cosa scrivevo a 10 anni…” : Sofia Goggia il tweet virale: “Ecco cosa scrivevo a 10 anni…”. Sul proprio profilo ufficiale, la campionessa olimpica di discesa libera, ha mostrato una scheda di 16 anni fa(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 11:22:00 GMT)

Sofia Goggia : «Ecco cosa sognavo a 10 anni…» : Che fosse una dalle idee chiare, era evidente, ma da quanto le avesse così chiare arriva ora un documento ufficiale a confermarlo. Sofia Goggia ha pubblicato sui social una scheda degli obiettivi dell’allora piccola sciatrice datata 2002, quando ancora non aveva dieci anni. https://twitter.com/GoggiaSofia/status/968170770219315200 Alla domanda su quale fosse il sogno della sua carriera agonistica ha risposto in bella grafia da scuola elementare: ...

Sofia Goggia - il tweet che fa impazzire i fan : 'Ecco cosa scrivevo a 10 anni' : Frequentava ancora le elementari quando Sofia Goggia aveva scritto su un foglio di carta il suo destino. Non aveva neanche dieci anni e già si tuffava con gli sci ai piedi sognando di trovarsi al cancelletto di partenza per fiondarsi verso il traguardo all’inseguimento di un obiettivo importante. La campionessa olimpica ha pubblicato la foto di un documento in cui erano fissati i suoi obiettivi quando era ancora una bambina accompagnato dal ...

Sofisticati e di design - Ecco i teatri più spettacolari del mondo - : Che siano antichi o estremamente moderni, fatti dai migliori architetti, ecco una selezione di alcuni dei teatri più spettacolari al mondo.

Guai in vista per Sofia : Ecco cosa scoprirà su Seba! : L'appuntamento con la trama di Don Matteo 11 è per giovedì 25 gennaio 2018: le anticipazioni sulla terza puntata sono già in nostro possesso e state per scoprirle, ma, prima di scoprire cosa succederà la prossima settimana, permetteteci di dire che i nuovi personaggi sono stati introdotti nel modo giusto, almeno dopo aver visto i primi appuntamenti. Avevamo un po' di timore per la sostituzione del capitano e invece anche Anna Olivieri è molto ...

Un posto al sole anticipazioni : BIANCA e SOFIA - Ecco come finirà il rapimento : Nelle attuali puntate di Un posto al sole, cresce l’ansia per la sorte di BIANCA (Sveva Carlei) e SOFIA (Noemy Burzo). Le due bambine sono in questo momento le vittime della sete di denaro di Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini), che vuole scucire quanti più soldi possibile al padre Gaetano (Fabio De Caro) e che dunque, con l’aiuto di alcuni complici, ha elaborato il folle piano sfociato nel rapimento. La prossima sarà la settimana ...