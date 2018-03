È morto nella notte Tragedia nel mondo della musica Aveva solo 33 anni ed è stato

Fabrizio Frizzi morto - dagli esordi nella tv per ragazzi fino all’Eredità : 35 anni di carriera con quella sua risata travolgente : Praticamente davanti a lui c’era solo Pippo Baudo. Fabrizio Frizzi, morto a Roma all’età di 60 anni, più di 65 programmi tv tra strisce quotidiane e speciali prime time in 35 anni di tv, ce lo ricorderemo con quella risata improvvisa e incontrollata con cui rispondeva spesso a concorrenti e ospiti in studio nelle sue trasmissioni. Mai volgare, sempre allegro e spiritoso, diligente e attento a non distruggere il senso della sua presenza e ...

Rende. Lutto nella parrocchia di San’Antonio : morto padre Agostino : “Carissimi, questa sera, alle ore 19.00, è tornato alla casa del padre il nostro caro P. Agostino. Domani mattina, dalle

morto travolto da valanga su Paganella : ANSA, - TRENTO, 24 MAR - Uno scialpinista trentino di 61 anni è Morto travolto da una valanga nel gruppo della Paganella, in Trentino. Il suo corpo senza vita è stato trovato all'alba di oggi dai ...

Trentino - scialpinista morto sotto una slavina sulla Paganella : Il corpo senza vita è stato trovato all'alba di oggi dai soccorritori che erano stato allertati ieri sera dopo che l'uomo non aveva fatto ritorno a casa

Lupo solitario in Francia - è morto nella notte il poliziotto eroe : sale a quattro il numero di vittime : Il tenente colonnello dei gendarmi Arnaud Beltrame è morto oggi in seguito alle ferite riportate ieri nell'attacco terroristico di Trebes, in Francia. Lo scrive su Twitter il ministro...

Cuneo - precipita nella tromba delle scale : morto ex vicesindaco : Guido Tomatis, 59 anni, era al lavoro all'interno di un palazzo sede della filiale della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei nella centralissima piazza Europa. Portato in ospedale in gravi condizioni, è morto poco dopo il ricovero.Continua a leggere

morto cucciolo costretto a volare nella cappelliera dell’aereo : Un cucciolo di bulldog francese è Morto a bordo di un aereo della United Airlines che effettuava la tratta di volo da Houston a New York. Il fatto, inizialmente riportato da una passeggera via social, è diventato virale. La compagnia si è prontamente scusata e ha avviato un’indagine interna spiegando in un comunicato che si è trattato di “un incidente che non sarebbe mai dovuto accadere”. A quanto pare un assistente di volo, la ...