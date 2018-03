E Apple propone nuove emoji dedicate ai disabili

vanityfair

(Di martedì 27 marzo 2018) Come annunciato dapedia,ha proposto a Unicode 13. L’ente che si occupa di definire i caratteri universalmente utilizzati sui dispositivi elettronici in tutto il mondo, sta valutando l’idea del colosso di Cupertino di inserire una rosa di simboli dedicati alle persone contà. LEGGI ANCHEA giugno arriveranno 157: l'anteprima Come fa notarein una nota, tra leattualmente presenti ci sono tantissime possibilità di identificarsi negli avatar grazie a differenti età, mestieri, colori della pelle e dei capelli. Recentemente sono apparse acconciature, barbe e calvizie, ma mancano all’appello letà. Questo nuovo gruppo di segni, che se approvato uscirà a metà 2019 con l’aggiornamento 12.0, mira a colmare questa lacuna. Tra i disegni proposti, un uomo e una donna sulla sedia a rotelle, con il bastone per non ...