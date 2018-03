Dopo Sgarbi | anche Adinolfi contro la lobby gay M5S

Sgarbi Dopo 3 mesi ha già perso il lavoro in Regione Sicilia : Vittorio Sgarbi , assessore ai Beni Culturali in Sicilia lascerà l'incarico nella giunta Musumeci. Lo spiega in un video

Elezioni 2018 - Sgarbi Dopo la sconfitta : “Voti M5s? Sono dell’Italia non produttiva che aspetta reddito di cittadinanza” : Mentre Luigi Di Maio si prepara a festeggiare i risultati delle Elezioni nella sua Pomigliano d’Arco, dove ha raccolto il 60% delle preferenze, lo sconfitto Vittorio Sgarbi pubblica un video su Facebook, per commentare il voto. “Di Maio non si è mai fatto vedere – dice rispondendo a un’intervista radiofonica – Quelli che ha avuto il M5s non Sono voti veri, Sono voti di protesta di una parte d’Italia non ...