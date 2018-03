“Domani…” Fabrizio Frizzi | Giancarlo Magalli a pezzi | la decisione del conduttore

caffeinamagazine

: Addio a #FabrizioFrizzi, l'uomo dei sorrisi. La camera ardente domani in Viale Mazzini, i funerali mercoledì nella… - Agenzia_Ansa : Addio a #FabrizioFrizzi, l'uomo dei sorrisi. La camera ardente domani in Viale Mazzini, i funerali mercoledì nella… - RaiNews : Grande folla per l'ultimo saluto a #FabrizioFrizzi: alle 10 apre la camera ardente a Viale Mazzini ?… - RaiNews : Camera ardente a viale Mazzini per salutare #FabrizioFrizzi, domani i funerali ? -

(Di martedì 27 marzo 2018) “Il telefono che suona molto presto la mattina fa sempre temere cattive nuove, ma mai avrei pensato stamattina che mi avrebbe raggiunto una notizia così dolorosa, così straziante pur se non del tutto inattesa”. Inizia così il lungo post di, uno dei primi a commentare la notizia della morte di. Un duro colpo, pere decine e decine di altri colleghi delvolto storico della Rai ma anche per i telespettatori, che da 40 anni apprezzavano quel suo modo garbato di entrare nelle case. Aveva 60 anni, stroncato da un’emorragia cerebrale nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 marzo all’ospedale romano Sant’Andrea. “Aprire gli occhi venendo a sapere cheli ha chiusi per sempre è stato terribile – proseguenel post, scritto su Facebook prima delle 9 di mattina, quando la ...