Disturbi dell’udito | cause | livelli e prevenzione

(Di martedì 27 marzo 2018) L’udito è il primo dei cinque organi di senso a svilupparsi nel feto e a favorire il contatto con l’ambiente esterno. Il sistema uditivo comprende sia gli organi sensoriali (orecchie, organi preposti alla percezione e alla traduzione del suono), sia le parti uditive del sistema sensoriale. L’abbassamento dell’udito si manifesta in seguito ad un indebolimento dell’apparato uditivo. Tale processo, solitamente, si instaura in modo lento e progressivo, interessando un solo orecchio o entrambi. Lepossono variare non solo nella tipologia, ma anche in origine e intensità. Si parla infatti di sordità quando vi è una perdita totale delle capacità uditive, di compromissioneinvece quando la perdita è parziale, conche vanno da leggera a moderata, severa, profonda. Se il disturbo interessa un solo orecchio si definisce unilaterale. I cali ...